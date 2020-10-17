Азербайджан и Армения обвинили друг друга в ракетных обстрелах

Фото: военные (facebook.nkrmil)

Власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на 17 октября. В результате боев есть жертвы и пострадавшие.

Об этом свидетельствуют сообщения, опубликованные официальными лицами и ведомствами двух стран.

Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.

Further update: More than 10 civilians killed, around 40 are wounded. Rescue operations continue. Armenia's policy of state terror must be stopped. pic.twitter.com/I6ahPmmLXy — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 17, 2020

Министерство иностранных дел Армении заявляет, что азербайджанские беспилотники ударили по военным объектам на юге страны. В результате атаки повреждены гражданские инфраструктуры, но жертв и пострадавших нет. Кроме этого, в МИД сообщают, что в селе Шош в Нагорном Карабахе в результате ракетного удара ранены трое мирных жителей.

According to preliminary data, three civilians are wounded in #Shosh community of #Askeran region of #Artsakh. The condition of one of the injured is assessed as severe. The community suffered great material damages. Details are being clarified.



Photos: David Ghahramanyan pic.twitter.com/PwZJ9ORlzk — MFA of Armenia (@MFAofArmenia) October 16, 2020

В министерстве обороны Азербайджана атаку беспилотников отвергают, заявляя, что на территории Армении у них нет военных целей.

Напомним, конфликт между странами возник из-за территории Нагорного Карабаха, которая официально признается азербайджанской. Армения и Азербайджан 10 октября договорились о перемирии. Но почти сразу после его начала стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

Кроме этого, ранее Азербайджан заявил о ракетном ударе Армении по Нахичевани.

Также РБК-Украина писало, что Армения заявила о масштабном наступлении Азербайджана в северном направлении линии фронта в Карабахе.