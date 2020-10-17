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Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в ракетних обстрілах

Нагірний Карабах, Субота 17 жовтня 2020 09:22
Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в ракетних обстрілах
Фото: військові (facebook.nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

Представники влади Вірменії та Азербайджану звинуватили один одного в ракетних обстрілах в ніч на 17 жовтня. В результаті боїв є жертви та постраждалі.

Про це свідчать повідомлення, опубліковані офіційними особами й відомствами двох країн.

Так, в ніч на 17 жовтня відповідне оголошення зробив Баку, звинувативши Вірменію в ракетних ударів по містах Гянджа і Мингечевир. За словами помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, в результаті атаки загинули понад 10 осіб і ще понад 40 поранені.

Міністерство закордонних справ Вірменії заявляє, що азербайджанські безпілотники вдарили по військових об'єктах на півдні країни. В результаті атаки пошкоджені цивільні інфраструктури, але жертв та постраждалих немає. Крім цього, у МЗС повідомляють, що в селі Шош в Нагірному Карабасі в результаті ракетного удару поранені троє мирних жителів.

У міністерстві оборони Азербайджану атаки безпілотників відкидають, заявляючи, що на території Вірменії у них немає військових цілей.

Нагадаємо, конфлікт між країнами виник через територію Нагірного Карабаху, яка офіційно визнається азербайджанською. Вірменія та Азербайджан 10 жовтня домовилися про перемир'я. Але майже одразу після його початку сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку і Єреван звинувачували один одного в обстрілах.

Крім цього, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії з Нахічевані.

Також РБК-Україна писало, що Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

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