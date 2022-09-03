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Азербайджан и Армения могут через несколько месяцев подписать мирное соглашение, - Алиев

Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев (facebook com LiderIlhamAliyev)
Автор: Наталья Юрченко

Переговоры Азербайджана и Армении движутся в сторону урегулирования конфликта. В течение нескольких месяцев страны могут подписать мирный договор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью "İl Sole 24 Ore".

Алиев на этой неделе побывал в Брюсселе, где провел переговоры с президентом Евросовета Шарлем Милешем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы договорились, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся для начала практических переговоров по мирному соглашению", - заявил он.

Лидер Азербайджана отметил, что Баку с 2020 году настаивал на подписании мирного соглашения. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от переговоров.

"Если армянская сторона проявит такую же волю, думаю, это реально. Мы выдвинули 5 базовых принципов, на которых должно строиться мирное соглашение, и Армения их приняла", - добавил Алиев.

Напомним, что в конце августа Азербайджан вернул под свой контроль один из важнейших населенных пунктов в зоне конфликта - городок Лачин. Он с 1992 года контролировался непризнанным Нагорным Карабахом.

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АзербайджанАрменияИльхам Алиев