Азербайджан и Армения могут через несколько месяцев подписать мирное соглашение, - Алиев

Алиев на этой неделе побывал в Брюсселе, где провел переговоры с президентом Евросовета Шарлем Милешем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Мы договорились, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся для начала практических переговоров по мирному соглашению", - заявил он.

Лидер Азербайджана отметил, что Баку с 2020 году настаивал на подписании мирного соглашения. Однако он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от переговоров.

"Если армянская сторона проявит такую же волю, думаю, это реально. Мы выдвинули 5 базовых принципов, на которых должно строиться мирное соглашение, и Армения их приняла", - добавил Алиев.