"Автострада" получила кредитный рейтинг "сгВВВ" и страховое покрытие компании Euler Hermes

Группа компаний Автострада получила самый высокий из возможного в Украине кредитный рейтинг "сгВВВ" от информационно-рейтингового агентства Credo Line и страховое покрытие компании Euler Hermes для покупки специализированной техники Wirtgen.

Автострада расширит свой парк высокотехнологичной специализированной дорожно-строительной техники от одного из лучших мировых производителей Wirtgen и приобретет дополнительные 60 единиц. Гарантом этой сделки стал лидер международного рынка страхования экспортных кредитов и инвестиций – компания Euler Hermes.

Страховое покрытие от немецкого агентства Euler Hermes стало возможным после того, как им были детально проанализированы юридические и финансовые документы Группы компаний Автострада и получено подтверждение высокого уровня кредитоспособности и финансовой устойчивости - на уровне "сгВВВ" от агентства Credo Line.

Группа компаний Автострада получила самый высокий кредитный рейтинг, ведь он не может быть выше суверенного рейтинга страны, где работает компания.

Информационно-рейтинговое агентство Credo Line стратегически сотрудничает со всеми основными мировыми кредитными рейтинговыми агентствами (ECAs), а также экспортными компаниями, международными и украинскими банками, факторинговыми компаниями и другими международными финансовыми институтами. В процессе рейтинговой оценки проведен анализ ключевых показателей Группы Автострада: финансовые возможности, наличие активов, кредитная нагрузка, прозрачность ведения бизнеса. Также проанализировали экономическую ситуацию в стране и в отрасли.

"Получение наивысшего кредитного рейтинга и страхового покрытия от Euler Hermes – это очередное подтверждение статуса Группы компаний Автострада, как надежной и стабильной компании-партнера. Во времена пандемии и нестабильной экономической ситуации такое решение немецкого агентства показывает уровень доверия не только к компании, но и к государству в целом", - комментирует Максим Шкиль, глава холдинга MC Capital.

Группа компаний Автострада создает качественные дороги благодаря профессиональной команде и современной спецтехнике.

"Наш фокус - инновации. Мы постоянно совершенствуем наши технологии, обновляем автопарк, наши заводы и производственные базы это строительные площадки премиум-класса последних поколений – поэтому мы готовы к реализации самых масштабных проектов", - подчеркнул глава холдинга MC Capital.