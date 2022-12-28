UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Автострада" передала ЗСУ устаткування на близько 50 млн гривень

Фото: "Автострада" передала ЗСУ устаткування на близько 50 млн гривень (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Група компаній "Автострада" передала Збройним силам України устаткування на суму близько 50 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засновника компанії Максима Шкіля в Facebook.

Зокрема, сьогодні він передав черговий вантаж для захисту теплоелектроцентралей. Зокрема, ПВК "Центр" отримало 22 автомобілі пікап (попередньо на всіх авто замінили гуму та провели ТО), понад 50 дизель-генераторів, засоби зв’язку, тепловізори, далекобійні ліхтарі, планшети, портативні батареї.

Крім того, за його словами, працівники "Автостради" щоденно виконують роботи із укріплення та захисту ТЕЦ.

"Енергетична система України продовжує бути головною мішенню російських ракет та безпілотників. Це обладнання допоможе мобільним групам ще ефективніше захищати наші ТЕЦ від ворожих обстрілів", - резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, група компаній "Автострада" - підприємства дорожньо-будівельної галузі, які здійснюють будівництво та капітальний ремонт доріг усіх категорій складності та мостових споруд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниАвтострада