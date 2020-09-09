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Авторы законопроекта про экоконтроль взяли на себя обязательство его пересмотреть

Киев, Среда 09 сентября 2020 16:21
Авторы законопроекта про экоконтроль взяли на себя обязательство его пересмотреть
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комитет отправил законопроект об экоконтроле №3091 на доработку

Авторы законопроекта об экологическом контроле №3091 готовы кардинально его доработать перед вынесением на рассмотрение парламента.

Об этом заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов по итогу заседания экологического парламентского комитета 9 сентября.

По его словам, комитет отправил на доработку законопроект об экоконтроле (№3091), а его авторы пообещали серьезно доработать документ.

"Комитет принял очень взвешенное, очень правильное решение о том, чтобы отправить законопроект на доработку. Был ряд предложений по поводу того, чтобы отозвать полностью законопроект. Поэтому авторы законопроекта взяли на себя обязательство полностью кардинально его пересмотреть, для того, чтобы его не отзывали совершенно", - рассказал Антипов.

По его мнению, при совместной работе депутатов с представителями бизнеса, экологических организаций и экспертов, реально подготовить сбалансированный законопроект.

"Надеюсь, что в конструктивной дискуссии вместе с экспертами, вместе с бизнес-ассоциациями, вместе с общественностью будет разработана, подготовлена абсолютно новая компромиссная версия законопроекта, которая устроит все стороны", - сказал Антипов.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

В свою очередь гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт считает, что
принятие законопроекта об экологическом контроле (№3091) может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

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