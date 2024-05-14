Авторитет Журавель, який у Броварах напав зі зброєю на поліцію, вийшов на волю

Кримінальний авторитет Віктор Журавель, якому минулого тижня суд у Броварах обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вийшов під заставу. Його судили за напад на поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника прокуратури.

Так, прокуратура під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Журавлю наполягала на триманні під вартою на час слідства без права внести заставу.

Але суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Олександр Скрипка після шести годин засідання призначив йому два місяці під вартою - до 8 липня. При цьому розмір застави склав 242 тисячі гривень.

Втім Скрипка не вперше розглядає справи кримінального авторитета Журавля. Так, у 2020 році членів банди “Журавлі” підозрювали в організації стрілянини під час конфлікту між перевізниками та криміналітетом, в тих же Броварах.

Апеляційна скарга розглядатиметься сьогодні.

Відомо, що раніше суддя Скрипка працював у Житомирському райсуді. Але кілька років тому був переведений до Броварів наказом Вищої ради правосуддя від 3 червня 2021 року.

Як писало "Слідство.інфо", суддя Житомирського райсуду та кандидат до Вищого антикорупційного суду Олександр Скрипка не вказав житла поблизу місця роботи.

Водночас Скрипка задекларував відразу два житлових будинки у селі Рогозів Київської області, які записані на його батька й матір.

Згідно з декларацією, суддя живе разом із дружиною, трьома дітьми та батьками.

Також родина судді володіє земельними ділянками загальною площею близько 17 гектарів та зерносховищем на майже 400 квадратних метрів.

Його дружина Тетяна Скрипка працює у виконкомі Бориспільської міської ради та є старостою Рогозівської громади.

Минулого року Скрипка виніс одразу три рішення на користь проросійських видобувачів піску. Мова про компанію "Будіндустрія-Сервіс ЛТД", яка, за даними журналістів-розслідувачів, афельована з бізнесменом Ігорем Наумцем.

На початку квітня минулого року він також не дав накласти арешт на майно “Будіндустрія-Сервіс ЛТД”.