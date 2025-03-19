Автори подкасту "Закрив раунд" розповіли про найцікавіші кейси п’ятого сезону

Технологічний подкаст " Закрив Раунд ", партнером якого є IT-компанія FAVBET Tech, дістався середини п’ятого сезону. Позаду - 26 випусків та десятки годин розмов про інвестиції, стартапи й технології, а також огляд феноменів популярної культури та інтерв’ю з людьми, що змінюють український ринок технологій. Пригадуємо найпопулярніші та найбільш резонансні з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення авторів подкасту.

Перші епізоди сезону розпочалися глибокими розборами кейсів світових і українських компаній та знакових персон: як Сем Альтман перетворив OpenAI у комерційний феномен, чому стартапам життєво необхідний креатив (розповідає Ігор Фінашкін із I AM IDEA) та що стається, коли технологічні гіганти, як Google, стають занадто впливовими.

Далі ведучі "Закрив Раунд" детально розібрали, як найбільший венчурний фонд Softbank "злив" 100 млрд доларів, як Вікторія Тігіпко створила успішний інвестпортфель TA Ventures, а також поговорили про вплив Пітера Тіля на американські вибори та феномен популярності вертикальних мікро-серіалів українського виробництва.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на подкасті "Закрив раунд"

Одним із найпопулярніших випусків сезону став ексклюзив із Михайлом Федоровим, міністром цифрової трансформації України, який поділився деталями роботи Мінцифри, розвитком проєкту "Дія" та власними секретами продуктивності. Не менш активно глядачі переглядали випуски про стартап-ніші за версією Y Combinator, інвестиційні стратегії Андрія Федоріва, а також про успіх необанку для криптовалют і кейс Stripe - найдорожчого фінтеху світу.

"У пʼятому сезоні ми взялись розповідати не лише про традиційні технологічні проекти, як от SoftBank, чи інвестиції у галузь, а й про те, як технологічний світ впливає на класичні індустрії, наприклад, створення вертикальних серіалів чи як соціальні мережі зробили Formula 1 знову популярною. Дуже цікаво у такому розбиратись", - говорить співавтор Ілля Кабачинський.

Найсвіжіші випуски присвятили найгарячішим технологічним новинам та трендам: великій угоді про поглинання Uklon та Tabletki.ua компанією "Київстар", феномену китайського AI-гіганта DeepSeek, а також впливу популярних подкастерів на політику США ("Як Джо Роган та подкастери привели Трампа до влади"). Крім цього — поспілкувались Альною Мисько про успіх українського стартапу Fuelfinance та з екс-президентом "Київстар" Петра Чернишова про його підхід до технологічних інвестицій.

"У новому сезоні ми почали запрошувати гостей, які розповідають про ніші, наприклад, як працюють платежі. Виявилось, аудиторії це цікаво, перегляди - великі, а головне, органічні", - додає співавтор подкасту Антон Полєсков.

Антон Полєсков та Ілля Кабачинський переконують, що попереду на глядачів очікує ще більше цікавих гостей і несподіваних тем.

"У нас вже стільки гостей попереду, наш монтажер вже працює навіть на вихідних. Видається, що ми не охопили навіть 3% тих, кого можемо покликати", - кажуть ведучі.

Постійний партнер подкасту - ІТ-компанія з українським ДНК FAVBET Tech, розробник рішень для індустрії розваг та активний учасник технологічного ком’юніті України. Компанія є резидентом Дія.City, виступає учасником Асоціації "IT Ukraine". FAVBET Tech входить до топ-50 продуктових IT-компаній України.