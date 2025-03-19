Авторы подкаста "Закрыл раунд" рассказали о самых интересных кейсах пятого сезона

Технологический подкаст "Закрыл Раунд ", партнером которого является IT-компания FAVBET Tech, достиг середины пятого сезона. Позади - 26 выпусков и десятки часов разговоров об инвестициях, стартапах и технологиях, а также обзор феноменов популярной культуры и интервью с людьми, которые меняют украинский рынок технологий. Вспоминаем самые популярные и наиболее резонансные из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авторов подкаста.

Первые эпизоды сезона начались глубокими разборами кейсов мировых и украинских компаний и знаковых персон: как Сэм Альтман превратил OpenAI в коммерческий феномен, почему стартапам жизненно необходим креатив (рассказывает Игорь Финашкин из I AM IDEA) и что происходит, когда технологические гиганты, как Google, становятся слишком влиятельными.

Далее ведущие "Закрыл Раунд" подробно разобрали, как крупнейший венчурный фонд Softbank "слил" 100 млрд долларов, как Виктория Тигипко создала успешный инвестпортфель TA Ventures, а также поговорили о влиянии Питера Тиля на американские выборы и феномене популярности вертикальных микро-сериалов украинского производства.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на подкасте "Закрыл раунд"

Одним из самых популярных выпусков сезона стал эксклюзив с Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации Украины, который поделился деталями работы Минцифры, развитием проекта "Дія" и собственными секретами продуктивности. Не менее активно зрители просматривали выпуски о стартап-нишах по версии Y Combinator, инвестиционных стратегиях Андрея Федорива, а также об успехе необанка для криптовалют и кейсе Stripe - самого дорогого финтеха мира.

"В пятом сезоне мы взялись рассказывать не только о традиционных технологических проектах, таких как SoftBank, или инвестициях в отрасль, но и о том, как технологический мир влияет на классические индустрии, например, создание вертикальных сериалов или как социальные сети сделали Formula 1 снова популярной. Очень интересно в таком разбираться", - говорит соавтор Илья Кабачинский.

Самые свежие выпуски посвятили самым горячим технологическим новостям и трендам: крупной сделке о поглощении Uklon и Tabletki.ua компанией "Киевстар", феномену китайского AI-гиганта DeepSeek, а также влиянию популярных подкастеров на политику США ("Как Джо Роган и подкастеры привели Трампа к власти"). Кроме этого - пообщались с Альной Мысько об успехе украинского стартапа Fuelfinance и с экс-президентом "Киевстар" Петром Чернышевым о его подходе к технологическим инвестициям.

"В новом сезоне мы начали приглашать гостей, которые рассказывают о нишах, например, как работают платежи. Оказалось, аудитории это интересно, просмотры - большие, а главное, органичные", - добавляет соавтор подкаста Антон Полесков.

Антон Полесков и Илья Кабачинский убеждают, что впереди зрителей ожидает еще больше интересных гостей и неожиданных тем.

"У нас уже столько гостей впереди, наш монтажер уже работает даже на выходных. Кажется, что мы не охватили даже 3% тех, кого можем позвать", - говорят ведущие.

Постоянный партнер подкаста - ІТ-компания с украинским ДНК FAVBET Tech, разработчик решений для индустрии развлечений и активный участник технологического комьюнити Украины. Компания является резидентом Дія.City, выступает участником Ассоциации "IT Ukraine". FAVBET Tech входит в топ-50 продуктовых IT-компаний Украины.