Автор письма с ядом для Трампа требовала, чтоб он снялся с выборов

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Жительница Канады, 53-летняя Паскаль Ферье, подозреваемая в отправке президенту США Дональду Трампу письма с рицином, призывала его снять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Женщина обещала воспользоваться оружием, если "письмо с подарком" не сработает.

Об этом сообщает агентство Assotiated Press со ссылкой на судебные документы.

В письме Ферье называла Трампа "уродливым клоуном-тираном" и требовала "сдаться и удалить заявку на эти выборы".

"Поэтому я сделала вам "особый подарок", чтобы вы приняли решение. Этот подарок находится в этом письме. Если это не сработает, я подберу более эффективный рецепт яда или воспользуюсь оружием, когда смогу приехать", - цитирует АР выдержку из записки .

Паскаль Феррье из Квебека была арестована на границе США и Канады, и 22 сентября ​​она впервые предстала перед судом федерального суда в Буффало, штат Нью-Йорк. Ей предъявлено обвинение в угрозе президенту.

Агентство отмечает, что, по данным Федерального бюро расследований (ФБР) США, шесть аналогичных писем, также отправленных из Канады, были перехвачены в сентябре в штате Техас. На них были обнаружены отпечатки пальцев Ферье.

Эти письма "содержали те же формулировки", что и письмо, адресованное Трампу, и были отправлены людям, связанным с учреждениями, где Ферье отбывала наказание в 2019 году.

Согласно онлайн-записям, Ферье попала в тюрьму округа Идальго (Техас) в марте 2019 года по двум обвинениям в незаконном ношении оружия и по одному обвинению в фальсификации государственных архивов.

Напомним, ранее ФБР и Секретная служба США начали расследовать дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. Следователи полагают, что посылка пришла из Канады. Специалисты изучают подобные посылки, отправленные по нескольким адресам в Техасе, которые могут быть связаны с тем же отправителем в Канаде.

Отметим, что не впервые американского президента пытаются отравить с помощью рицина, один из случаев произошел в 2018 году.

Кроме того, в 2018 году в Министерство обороны США неизвестные отправили две посылки, содержащих высокотоксичное вещество рицин.