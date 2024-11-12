Автономний обігрівач в авто: як працює та чи потрібний він взагалі

Коли водії говорять про автономний обігрівач автомобіля (також відомий як передпусковий підігрівач), перш за все мають на увазі додаткову систему, яка інтегрується в автомобіль. І найчастіше вона взаємодіє з системою охолодження двигуна. Ця система може по-народному називатись підігрівачем, вебасто (за брендом одного з відомих виробників), сіроко (за назвою вдалої моделі минулих років) або "автономкою".

Як влаштовано автономний обігрівач для авто

Автономний обігрівач, спалюючи бензин чи дизпаливо у своєму котлі, підігріває антифриз у системі охолодження двигуна, заразом забезпечуючи його циркуляцію через кліматичну установку машини (штатну пічку). Завдяки цьому штатний опалювач стає ефективним навіть при холодному двигуні, хоча і двигун через антифриз теж підігрівається. І коли водій морозного ранку виходить до машини, він отримує не тільки Африку в салоні і чисті вікна, а і прогрітий двигун.

Зазвичай автономні обігрівачі можна запрограмувати на автоматичне увімкнення (через температуру двигуна чи салону), вони також керуються дистанційно з брелка або смартфона. "Автономки" дуже потужні у порівнянні навіть з найкращими штатними системами клімат-контролю автомобілів.

З негативних моментів можна назвати те, що при встановленні обігрівача на машину доведеться втручатися у систему охолодження двигуна, у паливну систему автомобіля та в його електрообладнання. Це доволі складні роботи, помилки в яких призводять до зниження надійності автомобіля в цілому. Тому тут важливо звертатися до професіональних інсталяторів, кваліфікованих і відповідальних.

Устаткувати машину таким додатковим обладнанням недешево, разом з інсталяцією у машину якісна система обійдеться у 500 – 1000 доларів.

Як працює автономний обігрівач салону

На фоні інших додаткових пристроїв комфорту (навіть штатних для авто), автономний обігрівач гріє не окремий елемент салону (сидіння, скло, кермо). Він швидко створює комфортну температуру всьому інтер'єру, адже фактично використовує заводську систему опалення машини.

Корисним автономний обігрівач буває не тільки в морози, а й в різного роду зимову негоду. Зокрема, запотівання всього салону під час стоянки чи зледеніння вікон під час зимового дощу, коли машина протягом кількох годин вкривається шаром криги.

Також крім більшого комфорту і безпеки, автономка допомагає власникові заощаджувати гроші. Тому що використання його на запаркованому автомобілі замість штатного опалювача економить чимало пального: завдяки більш високій ефективності "автономки", якій не потрібен працюючий двигун машини. Та і ресурс двигуна, до речі, теж буде заощаджуватись.

Якщо коротко

Обладнання легкового автомобіля автономним обігрівачем – операція складна і недешева. І при тому в умовах українських зим реальна потреба в такому пристрої виникає не кожного дня і не у кожного водія. А якщо вам набридла вологість і холод у салоні, розберіться з штатним опаленням – в будь-якому випадку це буде дешевше, ніж інсталювати "автономку".