Автомобільний концерн Stellantis може ліквідувати одразу кілька легендарних марок: у чому причина

Автомобільний концерн Stellantis може ліквідувати одразу кілька відомих брендів, які останнім часом є збитковими. Але у них є ще 2-3 роки, щоб урятувати становище.
Про це заявив генеральний директор корпорації Stellantis Карлос Таварес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.
Він заявив, що нове керівництво почне переглядати склад Stellantis, і є ймовірність, що не всі 14 брендів переживуть цей процес. Поки що вони захищені та профінансовані - щонайменше до 2026 року.
Такі великі бренди як Fiat, Opel/Vauxhall, Citroеn та Peugeot оптимізація навряд чи торкнеться. Наразі лінійка Chrysler зараз складається лише з мінівену Pacifica, проте наступного року американська марка має намір повернути Voyager, а 2026-го випустити кросовери разом із Dodge. Бренд Ram останнім часом має серйозні проблеми з якістю, які нещодавно привели до відкликання майже півтора мільйона машин по всьому світу.
Окрім того, під питанням може опинитися доля DS Automobiles, а також Maserati, продаж якої в 2024 році обвалився. При цьому остання готує низку новинок: електромобіль MC20, новий флагманський кросовер, а також седан, який замінить Quattroporte.
У 2026 році у Тавареса закінчується контракт, і продовжувати його концерн не буде. Наразі йде пошук наступника на посаду генерального директора Stellantis, ім'я якого мають розкрити наприкінці 2025 року.
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