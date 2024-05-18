Автомобіль потрапив під обстріл, виїжджаючи з Вовчанська: є загиблі та поранені

Автомобіль з цивільними потрапив під обстріл російських військ у Вовчанську. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, 16 травня чотири мирних мешканці намагались на авто виїхати з Вовчанська.

"Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Вовчанська

Вовчанськ Харківської області знаходиться за 10 км від кордону з Бєлгородською областю. Росіяни постійно обстрілюють місто зі своєї території. Ситуація загострилася після початку наступу окупантів у Харківській області 10 травня.

Незважаючи на те, що ЗСУ тримають під контролем ситуацію в районі Вовчанська, окупанти почали масовий терор над цивільним населенням, яке залишилося в місті.

Українським правоохоронцям вдалося вивезти із міста пенсіонера, якому окупанти відстрілили палець, а також 19-річного юнака, якого напередодні росіяни намагалися вбити.