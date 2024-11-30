Автомобіль з переднім приводом: переваги та недоліки

Абсолютна більшість легкових машин на наших шляхах сьогодні має привід на передні колеса. Така схема популярна серед виробників, але це не значить автоматично, що вона найкраща. Чи не помиляємось ми, коли обираємо передньопривідні автівки?

Про те, чим хороші і чим погані з точки зору споживача автомобілі з приводом на передню вісь, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли ми говоримо про тип приводу автомобіля, то маємо на увазі колеса, на які передається потужність двигуна і які рухають машину. Передній привод, на який сьогодні робить ставку весь світовий автопром, вперше з’явився на заводському конвеєрі на початку 1930-х, тобто за 30–40 років до чого, як він став домінуючим у світі.

Такий тривалий період знадобився, щоб подолати головну перешкоду – технологічну. Промисловість довго не могла дати автомобілістам надійний ШРУС – той самий шарнір, що передавав би потужність на колеса, які не тільки гойдаються вгору-вниз, а й повертаються вліво-вправо.

Переваги приводу на передні колеса

Зазначимо, що у випадку з типом приводу інтереси споживача-автомобіліста і інтереси автовиробника дещо відрізняються. Ми в першу чергу маємо на увазі користь для споживача.

Відтак, переваги переднього приводу такі:

Впевнена поведінка машини на проблемній дорозі: в бруді, в снігу, на льоду. Таке авто краще тримає курс і менше схильне до заносів.

Просторіша передня частина салону. Оскільки ані двигун (як правило, розташований поперечно), ані трансмісія не вдаються в салон, в ногах у таких машин більше місця.

Більш зручний багажник з низькою і рівною підлогою. За відсутності ведучого заднього мосту з карданом, редуктором і диференціалом конструктори можуть вирівняти підлогу задка і опустити її нижче.

Коротший капот, що покращує огляд дороги. Оскільки майже всі передньоприводні машини мають поперечно розташований двигун, капот за потреби можна зробити більш коротким і більш похилим.

Мінуси переднього приводу

Знов таки, з точки зору споживача-автомобіліста, передньоприводні машини мають кілька недоліків. З якими, скажемо забігаючи наперед, власникам доводиться миритись, адже у більшості класів авто передній привод є єдиним варіантом.

Дорожчий ремонт трансмісії. Через те, що двигун, зчеплення, коробка передач, головна передача і приводи коліс виконані одним блоком, для ремонту одного з елементів доводиться знімати весь блок, хіба що без двигуна.

Дорогі і технологічно складні компоненти – шарніри рівних кутових швидкостей (ШРУС). Так, вони служать доволі довго, але при ремонті власникові доводиться викладати відразу значну суму: шарнірів зазвичай аж чотири.

Вразливий з точки зору надійності елемент – гумові пильники ШРУСів. Гумову деталь більш-менш легко пошкодити на дорозі, через що дорогий шарнір швидко виходить з ладу.

Складніша і більш проблемна конструкція вихлопної системи. Через характерні коливання двигуна на еластичних подушках доводиться використовувати еластичний елемент вихлопу – так звану "гофру". Яка доволі часто виходить з ладу і замінюється не на кожній СТО.

Якщо коротко

Передній привод більш зручний для автовиробника, саме тому він і отримав поширення останні півстоліття. Але при тому він не став домінуючим у сегментах спортивних і дорогих преміальних машин, де вимогливі споживачі воліють купувати більш комфортний і більш драйвовий задній привод. Але про нього ми поговоримо наступного разу.