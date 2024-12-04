Автомобіль із заднім приводом: плюси і мінуси класики

Середньостатистичного автовласника особливо не хвилює, які саме колеса рухають його машину вперед – передні чи задні. Але знавці і гурмани автомобільної справи надають цьому велике значення. Що такого у тому задньому приводі, якщо його визнали застарілим ще півстоліття тому? І чи варто бажати його для свого авто?

Про те, чому задній привод з класики перетворюється на екзотику, читайте в матеріалі РБК-Україна .

З чотирьох коліс, якими машина спирається на поверхню планети, традиційно як мінімум два приводять її в рух. Більшу частину автомобільної історії це були колеса задньої осі – так було зручніше з точки зору тодішніх технологій, тому це рішення домінувало протягом багатьох десятиліть. Задньопривідна схема з переднім розташуванням мотора навіть отримала назву класичної.

Але часи минають, і певно, нинішнім автомобілістам в пору називати класикою вже передній привід – настільки масовим він став. Дивно, що при тому найбажаніші і найдорожчі автомобілі світу чомусь випускаються з приводом на задні колеса. Автожурналісти rbc.ua знають, чому.

Привод на задні колеса

Те саме класичне компонування з переднім розміщенням двигуна і задніми ведучими колесами сформувалося в ті часи, коли техніка не була надійною, і кожен вузол часто потребував уваги. Цій вимозі відповідало послідовне розташування агрегатів, що вишикувалися вздовж усього авто: спереду двигун, за ним зчеплення, тоді коробка передач, від неї карданний вал і нарешті в кормі ведучий міст із головною передачею, диференціалом і з півосями, які передають потужність на ліве і праве задні колеса. З часом таке розосередження назвуть недоліком.

В історії світового автопрому був доволі тривалий період, коли були поширені моделі з заднім приводом, проте не класичного компонування, а з розташованим ззаду двигуном. Але добре відомі задньомоторні машини типу "Запорожця", Volkswagen Beetle, Fiat 500 та -600, Renauit 4, Tatra 600 – 613, Skoda 100 – 120 пішли в минуле разом з їхніми інженерними рішеннями, і про них ми сьогодні не говоримо.

Недоліки авто з заднім приводом

Менш стабільний (у порівнянні з переднім приводом) рух на дорогам з нетвердими поверхнями, в снігу, в піску, в багні;

Виражена схильність до заносу на слизькій поверхні;

Менше місця в передній частині салону і в багажнику;

Більша кількість точок зносу в трансмісії;

Складніша конструкція задньої частини кузова.

Чесно кажучи, для пересічного користувача автомобілем вищезгадані недоліки не є принциповими. Але класичне компонування має іншу, більш суттєву добірку мінусів – тих, які важливі для виробників. Це більша матеріаломісткість, гірша пристосованість до масового виробництва і врешті-решт більша собівартість.

Проте, слід розуміти, що це не дає об’єктивних підстав вважати задній привід архаїзмом – корисних для споживача переваг у нього теж достатньо.

Переваги задньопривідних авто

Комфортніша робота трансмісії. Довгий трансмісійний вал (кардан) великого діаметру та вбудовані в нього муфти пом’якшують ривки при переданні обертового моменту;

Вигідне розподілення навантаження між передньою і задньою осями;

Можливість керувати машиною по-спортивному, з задоволенням. Заднім приводом цікавіше керувати при енергійній їзді: круті повороти, керований занос, динамічне прискорення. Потужні машини при старті присідають на задні колеса і завантажують їх, тому задньопривідні авто краще утримуються від пробуксовування при прискоренні з місця;

Більш дешевий ремонт трансмісії. Більшість агрегатів можна демонтувати і ремонтувати окремо;

Менший радіус розвороту завдяки більшому вивороту передніх коліс (не завжди);

Менш небезпечний занос, коли такий трапляється на слизькій дорозі: на задньому приводі його простіше виправити, суто інтуїтивно скинувши газ.

Які машини сьогодні мають задній привід

Попри домінування передньоприводної схеми, чимала кількість легкових моделей все ще може пишатись приводом на задню вісь. Це здебільшого машини специфічних сегментів: потужні спорткари, преміальні седани та рамні пікапи. Причини вже названі: можливість отримати гострі почуття за кермом, більш плавний рух, а у випадку з комерційною технікою - краща ремонтопридатність і можливість спроектувати на базі задньопривідних машин версію 4х4.

Якщо коротко

Сьогодні машину з заднім приводом свідомо шукають тільки переконані гарячі драйвери і поціновувачі ортодоксальної техніки. Вибір не буде вузьким, але він буде обмежений або фінансами, або перспективами серйозного ремонту – якщо не сказати, реставрації. Власне, для справжнього автомана подібні речі не становлять перешкоди.