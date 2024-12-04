Автомобиль с задним приводом: плюсы и минусы классики

Среднестатистического автовладельца особо не беспокоит, какие именно колеса двигают его машину вперед – передние или задние. Но знатоки и гурманы автомобильного дела придают этому большое значение. Что такого в том заднем поводе, если его сочли устаревшим еще полвека назад? И стоит ли желать его для своего автомобиля?

О том, почему задний привод из классики превращается в экзотику, читайте в материале РБК-Украина .

Из четырех колес, которыми машина опирается на поверхность планеты, традиционно как минимум два приводят ее в движение. Большую часть автомобильной истории это были колеса задней оси – так было удобнее с точки зрения тогдашних технологий, поэтому это решение доминировало многие десятилетия. Заднеприводная схема с передним расположением двигателя даже получила название классической.

Но времена проходят, и вероятно, нынешним автомобилистам в пору называть классикой уже передний повод – столь массовым он стал. Удивительно, что при том самые желанные и дорогие автомобили мира почему-то выпускаются с приводом на задние колеса. Автожурналисты rbc.ua знают, почему.

Привод на задние колеса

Та же классическая компоновка с передним размещением двигателя и задними ведущими колесами сформировалась в те времена, когда техника не была надежной, и каждый узел часто нуждался в внимания. Этому требованию соответствовало последовательное расположение агрегатов, выстроившихся вдоль всего авто: спереди двигатель, за ним сцепление, тогда коробка передач, от нее карданный вал и наконец в корме ведущий мост с главной передачей, дифференциалом и полуосями, передающими мощность на левое и правое задние колеса. Со временем такое рассредоточение назовут недостатком.

В истории мирового автопрома был довольно длительный период, когда были распространены модели с задним приводом, однако не классической компоновки, а с расположенным сзади двигателем. Но хорошо известные заднемоторные машины типа "Запорожца", Volkswagen Beetle, Fiat 500 и -600, Renauit 4, Tatra 600-613, Skoda 100-120 ушли в прошлое вместе с их инженерными решениями, и о них мы сегодня не говорим.

Недостатки авто с задним приводом

Менее стабильное (по сравнению с передним приводом) движение на дорогах с нетвердыми поверхностями, в снегу, в песке, в грязи;

Выражена склонность к заносу на скользкой поверхности;

Меньше места в передней части салона и в багажнике;

Большее количество точек износа в трансмиссии;

Более сложная конструкция задней части кузова.

Честно говоря, для рядового пользователя автомобилем вышеупомянутые недостатки не являются важными. Но классическая компоновка имеет другую, более существенную подборку минусов – тех, которые важны для производителей. Это большая материалоемкость, худшая приспособленность к массовому производству и, в конце концов, большая себестоимость.

Однако следует понимать, что это не дает объективных оснований считать задний повод архаизмом – полезных для потребителя преимуществ у него тоже достаточно.

Преимущества заднеприводных авто

Более комфортна работа трансмиссии. Длинный трансмиссионный вал (кардан) большого диаметра и встроенные в него муфты смягчают рывки при передаче крутящего момента;

выгодное распределение нагрузки между передней и задней осями;

Возможность управлять машиной по-спортивному, с удовольствием. Задним приводом интереснее управлять при энергичной езде: крутые повороты, управляемый занос, динамическое ускорение. Мощные машины при старте приседают на задние колеса и загружают их, поэтому заднеприводные авто лучше удерживаются от пробуксовки при ускорении с места;

Более дешевый ремонт трансмиссии. Большинство агрегатов можно демонтировать и ремонтировать по отдельности;

Меньший радиус разворота благодаря большему изнанке передних колес (не всегда);

Менее опасный занос, когда такое случается на скользкой дороге: на заднем приводе его проще исправить, чисто интуитивно сбросив газ.

Какие машины сегодня имеют задний привод

Несмотря на преобладание переднеприводной схемы, немалое количество легковых моделей все еще может гордиться приводом на заднюю ось. Это в основном машины специфических сегментов: мощные спорткары, премиальные седаны и рамные пикапы. Причины уже названы: возможность получить острые чувства за рулем, более плавное движение, а в случае с коммерческой техникой – лучшая ремонтопригодность и возможность спроектировать на базе заднеприводных машин версию 4х4.

Если коротко

Сегодня машину с задним приводом сознательно ищут только убежденные горячие драйверы и ценители ортодоксальной техники. Выбор не будет узким, но он будет ограничен либо финансами, либо перспективами серьезного ремонта – если не сказать, реставрации. Собственно, для настоящего автомана подобные вещи не преграждают.