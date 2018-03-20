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Интервью

Автоматический перерасчет субсидий проведут в мае, - Минсоцполитики

НовостиОбщество    20.03.2018 - 22:35
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о автоматическом перерасчете субсидий на основе доходов людей

В Министерстве соцполитики опровергли информацию о перерасчете субсидий в апреле, которая появилась в средствах массовой информации. Перерасчет проведут в мае, сообщила пресс-служба Министерства.

"Просим пользоваться официальной информацией. Каждый год в мае органы социальной защиты населения осуществляют назначение субсидии на новый период, соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период, а в октябре - на отопительный сезон", - говорится в сообщении.

Таким образом, автоматический перерасчет субсидий на основе доходов людей осуществляется дважды в год - в мае и октябре.

При этом перерасчет может осуществляться в другом месяце на индивидуальный запрос субсидиіанта.

"Например, человек стал пенсионером или перестал работать и получает доход пенсию - то он имеет право обратиться с заявлением на перерасчет субсидии, учитывая его актуальные доходы", - объясняют в ведомстве.

В апреле будет перерасчет субсидий не на основе доходов людей, а учитывая то, что апрель - не полный отопительный месяц. Перерасчет будет осуществляться на тех условиях, что в октябре прошлого года, когда назначали "зимние" субсидии.

Напомним, 14 марта Кабинет министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий.

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Теги: субсидии, Министерство социальной политики
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