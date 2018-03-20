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Автоматичний перерахунок субсидій проведуть у травні, - Мінсоцполітики

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 22:35
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей

У Міністерстві соцполітики спростували інформацію про перерахунок субсидій у квітні, яка з’явилася у засобах масової інформації. Перерахунок проведуть у травні, повідомила прес-служба Міністерства.

"Просимо користуватися офіційною інформацією. Кожного року у травні органи соціального захисту населення здійснюють перепризначення субсидій на новий період, відповідно, розраховуючи розмір допомоги на літній період, а у жовтні - на опалювальний сезон", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, автоматичний перерахунок субсидій на основі доходів людей здійснюється двічі на рік - у травні та жовтні.

При цьому перерахунок може здійснюватися в іншому місяці на індивідуальний запит субсидіанта.

"Наприклад, людина стала пенсіонером чи перестала працювати і отримує один дохід пенсію - то вона має право звернутися із заявою на перерахунок субсидії, враховуючи її актуальні доходи", - пояснюють у відомстві.

У квітні буде перерахунок субсидій не на основі доходів людей, а враховуючи те, що квітень - не повний опалювальний місяць. Перерахунок здійснюватиметься на тих умовах, що у жовтні минулого року, коли призначали "зимові" субсидії.

Нагадаємо, 14 березня Кабінет міністрів України затвердив положення про єдиний державний реєстр одержувачів субсидій.

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Теги: субсідії, Міністерство соціальної політики
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