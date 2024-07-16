"Автомати" і "механіка": як перевірити трансмісію при покупці авто

Трансмісія – це частина силового агрегату, яка з одного боку, принципово важлива для користування машиною, а з іншого, вона може бути як доступною в ремонті, так і дуже дорогою – в залежності від типу коробки передач і класу авто. Але перевірити її треба в будь-якому випадку, адже і на вторинному ринку завжди є шанс знайти добре збережену машину з великими залишком ресурсу. Як і в інших подібних випадках, елементарні знання і навички діагностики трансмісії можуть знадобитись вам не тільки на авторинку, а й при рішенні проблем власної автівки, давно прописаної у вашому гаражі.

Нагадаємо, що трансмісія – чи силова передача, яка передає потужність (точніше, обертовий момент) двигуна на колеса. До трансмісії відносять зчеплення, коробку передач, трансмісійні вали (кардан або півосі зі шарнірами-ШРУСами), редуктор головної передачі.

Для перевірки агрегатів трансмісії слід провести тест-драйв вподобаного автомобіля. В гіршому випадку можна проїхати на пасажирському сидінні, при тому уважно прислуховуючись до звуків та відчуттів, якими супроводжується рух автомобіля.

Перевірка трансмісії на місці

При працюючому двигуні кілька разів натисніть на педаль зчеплення. Кожного разу зусилля має бути однаковим, обороти двигуна при натиснутому зчепленні повинні залишитися незмінними, хоча в малолітражних моторів може бути помітно, що двигун відчув певне навантаження. Додаткові звуки при натиснутій педалі зазвичай говорять про знос натискного підшипника і дисків – а це вже означає недешевий ремонт. Якщо перша передача увімкнена, двигун працює і педаль зчеплення натиснута, автівка не повинна рухатися вперед. І важіль механічної коробки передач при цьому має легко перемикатися на будь-яку передачу; якщо це не так – скоро доведеться ремонтувати зчеплення або кулісу коробки.

Рушання з місця

Кілька разів поспіль рушайте з місця, вперед і назад, при різних обертах двигуна і відпускаючи зчеплення з різним ступенем обережності. На машині з коробкою-"автоматом" робіть це у відповідності з її алгоритмом. Клацання і стукання під днищем машини при цьому означають збільшені зазори в коробці передач, редукторі головної передачі, шарнірах і зчленуваннях валів. У машини з переднім приводом виверніть колеса в крайнє положення і рушаючи, послухайте, чи немає неприємного хрускоту; якщо є – доведеться замінювати шарнір ШРУС.

Розгін – повільно і активно

В автомобілів з "механікою" і гидромеханічною АКП при розгоні оберти двигуна повинні зростати прямо пропорційно зростанню швидкості. Якщо це не так, значить, потрібен негайний – і недешевий! – ремонт зчеплення або фрикціонів АКП, бо вони пробуксовують. Для безступінчастої автоматичної трансмісії типу CVT (варіатор) цей пункт тестування треба пропустити. Але для любого типу “автомату” при різкому натискуванні акселератора затримка реакції машини має бути мінімальною.

"Гра" акселератором під час активного розгону може супроводжуватись ривками та стукотом, як гучними, так і малопомітними. Це погано, бо такий акомпанемент є свідченням зносу деталей в коробці передач, в редукторі головної передачі, шарнірах кардана та в інших трансмісійних валах.

Звук роботи трансмісії під час руху не може бути голосніше загального шумового фону. Це також маркер зносу – кардана (коли він є), редуктора головної передачі, диференціалі, коробки передач.

Коротко

Плануючи покупку автомобіля, треба мати уяву про всі слабкі і сильні місця даної моделі – і типові проблеми трансмісії завчасно з’ясувати не важко. Ця інформація знадобиться вам під час знайомства з екземплярами, які ви розглядаєте в якості кандидатів на покупку: вивчайте в першу чергу саме проблемні точки. І коли ви не дуже впевнені у собі як в діагності, вважайте ваше тестування попереднім. А відсіявши автомобілі з явними грубими дефектами, ви зможете запросити на експертизу кількох найкращих відібраних машин професіонала, який дасть конкретні рекомендації щодо доцільності купівля однієї з них.