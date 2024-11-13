Автомат-варіатор на авто: як не зламати і чого боятися

Безступінчаста автоматична трансмісія CVT (Continuously Variable Transmission – безперервно змінювана трансмісія), відома також як варіатор. Вона зручна у користуванні і нескладна конструктивно. Проте, в ній є декілька знакових деталей – продуктів високих технологій, які потребують особливої уваги, принаймні, на машині з пробігом. Одне слово, якщо ви хочете, щоб ваш CVT прослужив більш-менш довго, треба дотримуватись кількох умов.

Чому варіатор вважається проблемним

Поширення безступінчастої автоматичної трансмісії пояснюється її простотою – замість комплекту валів, шестерень і синхронізаторів у ній лише пас і два розсувні шківи, відомий і ведений. Обидва складаються з двох половинок, які розсуваються спеціальним приводом, змінюючи таким чином робочий діаметр шківів. Разом з діаметром змінюється і передавальне число трансмісії – як при перемиканні передач у звичайній механічній коробці.

В сучасних варіаторах використовується металевий пас, зміцнені шківи і особлива олива, яка одночасно і змащує, і знижує прослизання, і на додачу охолоджує механізм. Попри всі досягнення технологій, найслабкішим місцем трансмісій CVT все ще залишається швидке зношення паса і шківів – саме воно є причиною передчасного виходу варіаторів з ладу.

Але якщо дотримуватись деяких правил експлуатації, сучасний варіатор може прослужити не 50 – 60 тисяч кілометрів, як лякають знавці (і як все ж таки іноді буває), а 100 тисяч кілометрів, а то й всі 200 тисяч кілометрів.

Долайте перешкоди обережно

Безступінчаста трансмісія в першу чергу призначена для міської експлуатації, для спокійного і розважливого стилю їзди. Тому що головна проблема нинішнього варіатора у тому, що його металевий пас боїться крайніх режимів – тобто коли його змушують передавати максимальний обертовий момент і підтримувати високу швидкість.

Таким чином, по-перше, не слід буксувати або рушати з місця, коли колеса впираються у перешкоду (бордюр, край ями). І довгий рух на високих обертах і максимальній швидкості теж не дуже корисний. Щоправда, варіатори останніх поколінь не настільки чутливі до таких режимів, бо мають додатковий редуктор або гідротрансформатор для зниження обертів.

Не перегрівайте варіатор

Половинки шківів і олива варіатора бояться перегріву. Але і їзда "на холодну" їм шкідлива. Взагалі у варіатора доволі вузький температурний діапазон 60о – 90оС, він боїться не тільки перегріву, а й непрогрітого стану. Відтак інженери радять не навантажувати обертовим моментом трансмісію CVT до її прогріву – а це відбувається через деякий час після повного прогріву двигуна.

Замінюйте оливу на варіаторі з пробігом

Взагалі оливне питання непросте. З одного боку, автовиробники зазвичай заявляють, що спеціальна "варіаторна" олива має служити без заміни ледь не вічно. Наприклад, два найвідоміші виробники CVT – марка Jatco і марка Aisin – рекомендують при планових ТО тільки контролювати кількість і стан оливи, а заміняти її лише за необхідності – по мірі забруднення та зносу пакету присадок.

Але з іншого боку є майстри незалежного сервісу, які беруться ремонтувати варіатори (на відміну від фірмового сервісу, де здебільшого передбачається заміна агрегата повністю). І вони радять міняти оливу кожні 40 – 60 тисяч кілометрів, з обов’язковою чисткою піддона і заміною фільтрів.

І перші, і другі по-своєму праві. Офіційні дилери забезпечують безпроблемну роботу варіатора протягом гарантійного терміну (як правило, 100 тисяч кілометрів). А незалежні майстерні бачать, що стає з начинням варіатора, з ременем і шківами після тривалого пробігу без заміни оливи – і пропонують шляхи продовжити їхній ресурс. Ну і заробити на замінах оливи і фільтрів вони теж не проти.

Якщо коротко

Слід визнати, що безступінчастий варіатор – дещо специфічний вид трансмісії. Його справді не назвеш дуже довговічним і витривалим. Але власник може вплинути на те, щоб варіатор прослужив довше. Це простіше зробити першому власнику і важче тому, кому варіатор дістався вже не новим. В будь-якому випадку слід від самого початку володіння дотримуватись рекомендацій досвідчених сервісменів. Про що, власне, ми і говорили вище.