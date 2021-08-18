У Херсоні модернізують злітно-посадкову смугу в аеропорту

"Автомагістраль-Південь" після 20 вересня почне реконструкцію злітно-посадкової смуги (ЗПС) у аеропорті Херсону. Після реконструкції, яку розраховано до кінця 2022 року, херсонський аеропорт зможе приймати мінімум двічі на день важкі далекомагістральні літаки Boeing 767-300.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Центру транспортних стратегій.

Реконструкція ЗПС коштуватиме 440 млн грн. Роботи будуть виконуватись за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Роботи розділено на дві черги. Перша передбачає вирівнювання існуючого асфальтового покриття на площі 2000 м на 42 м та вкладання нового шару асфальту товщиною 7 см.

"Друга черга ділиться на два пускових комплекси. Під час першого будівельники повинні посилити асфальтну частину смуги та розширити її з 43 м до 45 м. На ділянці смуги довжиною 500 м та шириною 45 м з бетонних плит необхідно демонтувати плити на замінити їх на два шари асфальтобетону загальною товщиною 18 см. Ці роботи повинні реалізувати до кінця року", - повідомляє ЦТС.

При реалізації другого комплексу ЗПС буде продовжено до 2600 м, а розширення бокових смуг безпеки забезпечить її розширення до 60 м. Ці роботи планується завершити до кінця 2022 року.

Наразі аеропорт Херсону обслуговує рейси МАУ до Києва, Turkish Airlines та Pegasus Airlines до Стамбулу, Bees Airline до Тбілісі та чартери до курортів.

На час реконструкції ЗПС роботу повітряної гавані Херсону буде з 20 серпня припинено.