Автоінвест від WhiteBIT: нові можливості для автоматизації інвестицій на ринку криптовалют

На фоні відновлення криптовалютного ринку та нових рекордів ринкової капіталізації, криптовалютна біржа WhiteBIT запускає нову функцію Автоінвест , що дозволяє інвесторам автоматизувати процес придбання криптовалют.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

З ринковою капіталізацією, що перевищує 3 трильйони доларів, і зростанням популярності біткоїна, який обійшов срібло, зручні інструменти для максимізації прибутків стають для інвесторів важливим елементом успішного управління активами. Новий інструмент від WhiteBIT пропонує максимальну гнучкість, що дає змогу користувачам досягати своїх фінансових цілей без необхідності постійного моніторингу ринку.

Стабільність інвестицій під час Bull Run

Інструмент Автоінвест розроблений для ефективного управління інвестиціями в умовах поточного Bull Run (період стійкого зростання цін на ринку, коли панує оптимізм і активна купівля активів). Він дозволяє інвесторам налаштувати регулярні покупки криптовалют за широким спектром параметрів, що знижує вплив короткострокових коливань і допомагає зберігати стабільний ріст портфеля. Це особливо актуально, коли ціни на криптовалюти змінюються швидко. Тому Автоінвест є ефективним інструментом як для початківців, так і для досвідчених інвесторів, які прагнуть створити свої криптовалютні портфелі і максимізувати свої результати з меншим занепокоєнням.

Автоматизація і стратегія Усереднення вартості в доларах

Багато хто хоче заробляти на цифрових активах, але не завжди є час детально вивчати криптовалютні інвестиції. Інвестувати всю суму одразу — це один із варіантів, проте через волатильність ринку важко вгадати ідеальний момент для входу.

Автоінвест є ефективним інструментом для реалізації стратегії Усередненої вартості в доларах (Dollar Cost Averaging, або DCA), яка дозволяє розподіляти інвестиції рівними частинами на регулярній основі, незалежно від поточної ринкової ціни. Це допомагає знижувати вплив ринкових коливань і мінімізує волатильність портфеля.

Близько 59% криптоінвесторів використовують DCA як основну інвестиційну стратегію для зниження емоційного тиску та стабільного накопичення активів за середньою ціною, зменшуючи ризики в довгостроковій перспективі. Стратегія DCA допомагає зменшити емоційні рішення при купівлі, що важливо в умовах поточного Bull Run.

Нові можливості WhiteBIT Автоінвест

WhiteBIT розширює функціональність Автоінвест, надаючи інвесторам більше гнучкості і контролю над своїми вкладеннями:

Низькі обмеження мінімальної суми: інвестування можна розпочати з мінімальної суми у 0.001 USDT, що робить цей інструмент доступним навіть для інвесторів із невеликим капіталом;

Гнучка частота інвестицій: налаштування покупки від щогодинних до щомісячних інтервалів, залежно від ваших цілей;

Діапазон цін: можливість встановити ціновий діапазон для купівлі активів, щоб уникнути придбання за завищеною ціною;

Регулювання кількості ітерацій: ви можете налаштувати кількість купівель для виконання стратегії, що дозволяє точно планувати тривалість інвестування;

Диверсифікація: підтримка широкого спектра криптовалют та фіатних валют без обмежень щодо торгових пар, що дозволяє диверсифікувати свій портфель.

Використання цих розширених налаштувань дозволяє налаштувати план Автоінвест відповідно до ваших інвестиційних цілей, оптимізуючи час і частоту покупок, залишаючись при цьому в обраному ціновому діапазоні.

"Стратегія Dollar Cost Averaging (DCA) та автоматизація допомагають уникати емоційних рішень і зосереджуватися на довгострокових цілях, що особливо важливо в умовах Bull Run", - пояснює засновник та СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Він також зазначив, що запуск Автоінвест на WhiteBIT привносить розширений функціонал. Це більше, ніж просто автоматизація - це інструмент, що надає інвесторам максимальну гнучкість і контроль, необхідні для впевненого управління активами. Ми прагнемо зробити блокчейн-технології доступними кожному, допомагаючи криптоінвесторам розширювати свої можливості. Надаючи сучасні рішення, ми підтримуємо їх на шляху до досягнення фінансової незалежності, забезпечуючи простий та і персоналізований підхід до інвестування у криптовалюти.