Автогаз в Украине резко подорожал

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на автомобильный газ превысили 13 гривен за литр

Розничные цены на бензин и дизельное топливо сегодня, 9 апреля 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, в то время как стоимость автомобильного газа уже превысила 13 гривен за литр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,89 28,79 29,89 28,59 13,34 WOG 29,99 30,99 31,99 29,99 13,48 AMIC 27,19 28,69 29,69 27,99 12,99 БРСМ-Нафта 25,49 26,49 27,99 25,99 13,19 (+0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 13,00 Shell 28,99 30,79 (+0,10) 33,29 (+0,10) 29,89 13,09 (+0,20) ОККО 29,99 30,99 31,99 29,99 13,59 (+0,20) SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,49 12,99 (+0,10) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,95 28,95 30,55 28,15 12,75 Авантаж 7 26,45 27,45 28,15 26,45 12,35 UPG 27,10 (+0,20) 28,10 (+0,20) 30,40 (+0,20) 26,90 12,60 (+0,20) Mango 25,39 26,39 27,79 25,49 12,45 SOCAR 29,99 30,99 31,99 30,49 13,49 Маркет 25,99 26,99 ‒ 25,99 Luxwen 26,69 27,19 28,79 28,29 12,89 Chipo 25,59 26,09 29,79 25,69 27,88 28,98 (+0,01) 29,85 (+0,02) 28,34 13,01 (+0,06)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок".