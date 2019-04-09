Автогаз в Україні різко подорожчав

Ціни на автомобільний газ перевищили 13 гривень за літр
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо сьогодні, 9 квітня 2019 року, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися, у той час як вартість автомобільного газу вже перевищила 13 гривень за літр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,89
|
28,79
|
29,89
|
28,59
|
13,34
|
WOG
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
29,99
|
13,48
|
AMIC
|
27,19
|
28,69
|
29,69
|
27,99
|
12,99
|
БРСМ-Нафта
|
25,49
|
26,49
|
27,99
|
25,99
|
13,19 (+0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
13,00
|
Shell
|
28,99
|
30,79 (+0,10)
|
33,29 (+0,10)
|
29,89
|
13,09 (+0,20)
|
ОККО
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
29,99
|
13,59 (+0,20)
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,49
|
12,99 (+0,10)
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,95
|
28,95
|
30,55
|
28,15
|
12,75
|
Авантаж 7
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
26,45
|
12,35
|
UPG
|
27,10 (+0,20)
|
28,10 (+0,20)
|
30,40 (+0,20)
|
26,90
|
12,60 (+0,20)
|
Mango
|
25,39
|
26,39
|
27,79
|
25,49
|
12,45
|
SOCAR
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,49
|
13,49
|
Маркет
|
25,99
|
26,99
|
‒
|
25,99
|
Luxwen
|
26,69
|
27,19
|
28,79
|
28,29
|
12,89
|
Chipo
|
25,59
|
26,09
|
29,79
|
25,69
|
27,88
|
28,98 (+0,01)
|
29,85 (+0,02)
|
28,34
|
13,01 (+0,06)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна біля станції метро "Академмістечко".