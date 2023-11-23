Автогаз дорожчає та зникає з АЗС в Україні через блокаду польського кордону

Про завершення кризи на ринку автогазу в Україні говорити поки що зарано. Через блокаду польського кордону газ продовжує дорожчати та зникає з АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook .

"Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку скрапленого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано", - написав він.

За його даними, найбільш масово - у половині областей - зник газ у мережі "Привату", а там, де лишився, коштує 39,6 гривень. Перебої на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та на Авантажі.

"Причина - блокування польського кордону, через який саме автотранспортом надходило 30% імпорту або біля 25% ринку скрапленого газу", - повідомив Куюн.

Скраплений газ

Нагадаємо, блокування польського кордону призвело до дефіциту та підвищення цін на імпортний автогаз в Україні на 30%.

Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, частка поставок автотранспортом скрапленого газу через Польщу становила 30%, і ринок не зміг швидко замістити цей обсяг.

За даними Консалтингової групи А-95, станом на 22 листопада середня ціна автогазу в Україні становила 35,54 гривень за літр (на початку місяця - 29,31 гривень).

Польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною 7 листопада. За попередніми підрахунками, проведеними Національним банком України за даними Держмитниці, у 2023 році частка автомобільного транспорту у вартісних обсягах експорту становила близько 35%, імпорту - 70%.