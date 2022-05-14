Автофиксация нарушений на дорогах возвращается 16 мая: список городов и областей

С 16 мая в Украине возвращается работа системы автоматической фиксации нарушений на дорогах. Она будет действовать в 20 городах и 10 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замначальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, в стратегических целях с начала российского вторжения систему отключили. Но на сегодня превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

Напомним, ранее сообщалось, что систему автоматической фиксации решили вернуть после смертельного ДТП в Ровенской области, в котором погибли 26 человек.

В начале мая на трассе Киев-Чоп в районе села Сытное недалеко от Радивилова Mercedes-Benz Vito при обгоне на встречной полосе врезался в бензовоз, после чего тот столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 35 пассажиров. Произошел взрыв и люди погибли практически мгновенно.

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