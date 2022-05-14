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Автофиксация нарушений на дорогах возвращается 16 мая: список городов и областей

Фото: на украинские дороги возвращаются камеры фиксации нарушений (t me patrolpolicezp)
Автор: Илона Свиридова

С 16 мая в Украине возвращается работа системы автоматической фиксации нарушений на дорогах. Она будет действовать в 20 городах и 10 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замначальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

По его словам, в стратегических целях с начала российского вторжения систему отключили. Но на сегодня превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.

С 16 мая система заработает в следующих городах:

  • Киев
  • Белая Церковь
  • Винница
  • Кривой Рог
  • Сумы
  • Житомир
  • Хуст
  • Мукачево
  • Ивано-Франковск
  • Полтава
  • Тернополь
  • Хмельницкий
  • Кропивницкий
  • Одесса
  • Кременчуг
  • Черкассы
  • Черновцы
  • Чернигов
  • Луцк
  • Львов

Также камеры заработают на дорогах следующих областей:

  • Киевская
  • Винницкая
  • Волынская
  • Житомирская
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Львовская
  • Одесская
  • Полтавская
  • Ровенская

В общей сложности будут работать 128 камер.

Напомним, ранее сообщалось, что систему автоматической фиксации решили вернуть после смертельного ДТП в Ровенской области, в котором погибли 26 человек.

В начале мая на трассе Киев-Чоп в районе села Сытное недалеко от Радивилова Mercedes-Benz Vito при обгоне на встречной полосе врезался в бензовоз, после чего тот столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 35 пассажиров. Произошел взрыв и люди погибли практически мгновенно.

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