Автофиксация нарушений на дорогах возвращается 16 мая: список городов и областей
С 16 мая в Украине возвращается работа системы автоматической фиксации нарушений на дорогах. Она будет действовать в 20 городах и 10 областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замначальника департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
По его словам, в стратегических целях с начала российского вторжения систему отключили. Но на сегодня превышение скорости остается одной из основных причин ДТП с травмированными и погибшими.
С 16 мая система заработает в следующих городах:
- Киев
- Белая Церковь
- Винница
- Кривой Рог
- Сумы
- Житомир
- Хуст
- Мукачево
- Ивано-Франковск
- Полтава
- Тернополь
- Хмельницкий
- Кропивницкий
- Одесса
- Кременчуг
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов
- Луцк
- Львов
Также камеры заработают на дорогах следующих областей:
- Киевская
- Винницкая
- Волынская
- Житомирская
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Львовская
- Одесская
- Полтавская
- Ровенская
В общей сложности будут работать 128 камер.
Напомним, ранее сообщалось, что систему автоматической фиксации решили вернуть после смертельного ДТП в Ровенской области, в котором погибли 26 человек.
В начале мая на трассе Киев-Чоп в районе села Сытное недалеко от Радивилова Mercedes-Benz Vito при обгоне на встречной полосе врезался в бензовоз, после чего тот столкнулся с пассажирским автобусом, в котором было 35 пассажиров. Произошел взрыв и люди погибли практически мгновенно.
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