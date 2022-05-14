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Автофіксація порушень на дорогах повертається 16 травня: список міст та областей

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Київ, Субота 14 травня 2022 17:46
Автофіксація порушень на дорогах повертається 16 травня: список міст та областей Фото: на українські дороги повертаються камери фіксації порушень (t me patrolpolicezp)
Автор: Ілона Свиридова

З 16 травня в Україні повертається робота системи автоматичної фіксації порушень на дорогах. Вона діятиме в 20 містах і 10 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, в стратегічних цілях з початку російського вторгнення систему відключили. Але на сьогодні перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими і загиблими.

З 16 травня система запрацює в наступних містах:

  • Київ
  • Біла Церква
  • Вінниця
  • Кривий Ріг
  • Суми
  • Житомир
  • Хуст
  • Мукачеве
  • Івано-Франківськ
  • Полтава
  • Тернопіль
  • Хмельницький
  • Кропивницький
  • Одеса
  • Кременчук
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернігів
  • Луцьк
  • Львів

Також камери запрацюють на дорогах наступних областей:

  • Київська
  • Вінницька
  • Волинська
  • Житомирська
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Львівська
  • Одеська
  • Полтавська
  • Ровенська

Загалом будуть працювати 128 камер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що систему автоматичної фіксації вирішили повернути після смертельної ДТП на Рівненщині, в якій загинули 26 осіб.

На початку травня на трасі Київ-Чоп в районі села Ситне недалеко від Радивилова Mercedes-Benz Vito при обгоні на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого той зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому було 35 пасажирів. Стався вибух і люди загинули практично миттєво.

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