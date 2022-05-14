Автофіксація порушень на дорогах повертається 16 травня: список міст та областей
З 16 травня в Україні повертається робота системи автоматичної фіксації порушень на дорогах. Вона діятиме в 20 містах і 10 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За його словами, в стратегічних цілях з початку російського вторгнення систему відключили. Але на сьогодні перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими і загиблими.
З 16 травня система запрацює в наступних містах:
- Київ
- Біла Церква
- Вінниця
- Кривий Ріг
- Суми
- Житомир
- Хуст
- Мукачеве
- Івано-Франківськ
- Полтава
- Тернопіль
- Хмельницький
- Кропивницький
- Одеса
- Кременчук
- Черкаси
- Чернівці
- Чернігів
- Луцьк
- Львів
Також камери запрацюють на дорогах наступних областей:
- Київська
- Вінницька
- Волинська
- Житомирська
- Закарпатська
- Івано-Франківська
- Львівська
- Одеська
- Полтавська
- Ровенська
Загалом будуть працювати 128 камер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що систему автоматичної фіксації вирішили повернути після смертельної ДТП на Рівненщині, в якій загинули 26 осіб.
На початку травня на трасі Київ-Чоп в районі села Ситне недалеко від Радивилова Mercedes-Benz Vito при обгоні на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого той зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому було 35 пасажирів. Стався вибух і люди загинули практично миттєво.
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