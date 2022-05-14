Автофіксація порушень на дорогах повертається 16 травня: список міст та областей

З 16 травня в Україні повертається робота системи автоматичної фіксації порушень на дорогах. Вона діятиме в 20 містах і 10 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

За його словами, в стратегічних цілях з початку російського вторгнення систему відключили. Але на сьогодні перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими і загиблими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що систему автоматичної фіксації вирішили повернути після смертельної ДТП на Рівненщині, в якій загинули 26 осіб.

На початку травня на трасі Київ-Чоп в районі села Ситне недалеко від Радивилова Mercedes-Benz Vito при обгоні на зустрічній смузі врізався в бензовоз, після чого той зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому було 35 пасажирів. Стався вибух і люди загинули практично миттєво.

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