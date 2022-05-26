Автобусы в Сумах будут ездить только в часы пик: названы интервалы и причина

"Из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут осуществлять перевозки граждан только в пиковые часы", - говорится в сообщении.

Так, курсирование автобусов организовано по такому времени:

утром с 6:30 до 9:30,

вечером с 16:30 до 18:00.

В КП отмечают, что надеются на решение проблемы, поскольку профильный отдел предприятия получил поручение от городского головы обеспечивать предприятие горючим с расчетом на неделю.

Напомним, что в Полтаве объявили о возобновлении сообщения с Сумами.

Добавим, что Сумы и Чернигов получат дополнительное железнодорожное сообщение с западом Украины.

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