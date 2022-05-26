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Автобусы в Сумах будут ездить только в часы пик: названы интервалы и причина

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Сумы, Четверг 26 мая 2022 10:10
Автобусы в Сумах будут ездить только в часы пик: названы интервалы и причина Фото: автобусы в Сумах будут ездить только в часы пик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумах коммунальные автобусы будут курсировать только в пиковые часы. Это связано с нехваткой горючего в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП СМР "Электротранс" в Facebook.

"Из-за напряженной ситуации с горючим, в ближайшее время коммунальные автобусы будут осуществлять перевозки граждан только в пиковые часы", - говорится в сообщении.

Так, курсирование автобусов организовано по такому времени:

  • утром с 6:30 до 9:30,
  • вечером с 16:30 до 18:00.

В КП отмечают, что надеются на решение проблемы, поскольку профильный отдел предприятия получил поручение от городского головы обеспечивать предприятие горючим с расчетом на неделю.

Напомним, что в Полтаве объявили о возобновлении сообщения с Сумами.

Добавим, что Сумы и Чернигов получат дополнительное железнодорожное сообщение с западом Украины.

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