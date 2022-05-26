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Автобуси в Сумах їздитимуть лише в години пік: названо інтервали та причину

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Суми, Четвер 26 травня 2022 10:10
Автобуси в Сумах їздитимуть лише в години пік: названо інтервали та причину Фото: автобуси в Сумах їздитимуть лише в години пік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Сумах комунальні автобуси курсуватимуть лише в пікові години. Це пов'язано з браком пального в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП СМР "Електротранс" у Facebook.

"Через напружену ситуацію з пальним, найближчим часом комунальні автобуси здійснюватимуть перевезення громадян лише у пікові години", - йдеться в повідомленні.

Так, курсування автобусів організоване за таким часом:

  • вранці із 6:30 до 9:30,
  • ввечері із 16:30 до 18:00.

У КП зазначають, що сподіваються на розв'язання проблеми, оскільки профільний відділ підприємства отримав доручення від міського голови забезпечувати підприємство пальним з розрахунком на тиждень.

Нагадаємо, що в Полтаві оголосили про відновлення сполучення із Сумами.

Додамо, що Суми та Чернігів отримають додаткове залізничне сполучення із заходом України.

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