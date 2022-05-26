Автобуси в Сумах їздитимуть лише в години пік: названо інтервали та причину

У Сумах комунальні автобуси курсуватимуть лише в пікові години. Це пов'язано з браком пального в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП СМР "Електротранс" у Facebook.

"Через напружену ситуацію з пальним, найближчим часом комунальні автобуси здійснюватимуть перевезення громадян лише у пікові години", - йдеться в повідомленні.

Так, курсування автобусів організоване за таким часом:

вранці із 6:30 до 9:30,

ввечері із 16:30 до 18:00.

У КП зазначають, що сподіваються на розв'язання проблеми, оскільки профільний відділ підприємства отримав доручення від міського голови забезпечувати підприємство пальним з розрахунком на тиждень.

Нагадаємо, що в Полтаві оголосили про відновлення сполучення із Сумами.

Додамо, що Суми та Чернігів отримають додаткове залізничне сполучення із заходом України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.