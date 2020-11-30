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В "Авто Евро Силе" обвинили Гетманцева в создании монополизации на авторынке

Киев, Понедельник 30 ноября 2020 19:13
В "Авто Евро Силе" обвинили Гетманцева в создании монополизации на авторынке
Фото: Даниил Гетманцев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступает за принятие законопроекта, который приведет к монополизации авторынка Украины. Ежегодная прибыль избранных компаний составит более 110 млн долл.

Об этом сообщают представители общественной организации "Авто Евро Сила".

По словам активистов, Гетманцев вместе с нардепом Александром Ковальчуком фактически заблокировали рассмотрение в парламенте законопроекта № 3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах. Именно принятия этого документа требуют активисты и владельцы таких авто.

По данным “Авто Евро Силы”, этот документ предоставляет нескольким компаниям привилегированные условия работы на отечественном авторынке.

В частности, оценкой всех ввозимых в Украину автомобилей на эксклюзивных правах будет заниматься компания "УкрАвто" Тариэла Васадзе. Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долл.

Право на эксклюзивную растаможку авто получит брокерская компании PST, которую возглавляет помощник Ковальчука Савчук. Ежегодная прибыль составит не менее 50 млн долл. При этом закон Гетманцева-Ковальчука фактически закрывает возможность для остальных компаний и физлиц заниматься ввозом в Украину автомобилей.

"Укртрансбезопасность" будет курировать вопрос выдачи разрешительной документации для ретро автомобилей. Ежегодная прибыль оценивается в 10 млн долл.

Таким образом, как отмечают в “Авто Евро Силе”, в парламенте, вместо того, чтобы разрешить вопрос относительно растаможки автомобилей на еврономерах, делают все, чтобы создать в стране еще одну "схему" по обогащению отдельных компаний и олигархов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке "евроблях". Глава государства направил обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

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Новости Украины Политика евробляхаавтомобилиДаниил ГетманцевПарламентмонополия

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