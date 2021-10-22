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Австрийского дипломата подозревают в передаче данных о "Новичке" агенту ГРУ РФ

Автор: Артур Родивилов

В Австрии бывшего генсека МИД Йоханнеса Петерлика уволили с должности посла Индонезии по подозрению в передаче бывшему топ-менеджеру Wirecard Яну Марсалеку документа Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Он был подготовлен после отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

По данным издания, дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением и нарушения служебной тайны. В документе, как утверждается, была описана формула "Новичка" и процедура его выявления, которую использует ОЗХО.

Ян Марсалек - бывший главный операционный директор системы платежей Wirecard. Летом 2020 года стало известно об исчезновении Марсалека: его подозревали в краже средств клиентов Wirecard на 2 млрд евро, власти Германии и Австрии объявили его в розыск.

В январе 2021 года российский центр "Досье" и немецкие газеты опубликовали расследование, где говорилось, что Марсалек мог быть завербован российской разведкой (ГРУ РФ) более 20 лет назад и он может скрываться в России на одной из подмосковных резиденций ГРУ. Как предполагали расследователи, все это время Марсалек предоставлял российским разведчикам финансовые услуги, а также докладывал им о контактах с западными спецслужбами и политиками.

Марсалек хвалился перед трейдерами тем, что располагал этими документами. Их содержание могло заинтересовать российские спецслужбы для того, чтобы понять, как далеко ОЗХО продвинулась в расследовании отравления Скрипалей.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены "Новичком" в марте 2018 года. Как выяснили британские следователи, двое сотрудников ГРУ распылили яд из флакона духов Nina Ricci на дверную ручку дома, где проживал Сергей Скрипаль. Москва с первых дней полностью отрицает свою вину на официальном уровне.

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