Австрийского дипломата подозревают в передаче данных о "Новичке" агенту ГРУ РФ

По данным издания, дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением и нарушения служебной тайны. В документе, как утверждается, была описана формула "Новичка" и процедура его выявления, которую использует ОЗХО.

Ян Марсалек - бывший главный операционный директор системы платежей Wirecard. Летом 2020 года стало известно об исчезновении Марсалека: его подозревали в краже средств клиентов Wirecard на 2 млрд евро, власти Германии и Австрии объявили его в розыск.

В январе 2021 года российский центр "Досье" и немецкие газеты опубликовали расследование, где говорилось, что Марсалек мог быть завербован российской разведкой (ГРУ РФ) более 20 лет назад и он может скрываться в России на одной из подмосковных резиденций ГРУ. Как предполагали расследователи, все это время Марсалек предоставлял российским разведчикам финансовые услуги, а также докладывал им о контактах с западными спецслужбами и политиками.

Марсалек хвалился перед трейдерами тем, что располагал этими документами. Их содержание могло заинтересовать российские спецслужбы для того, чтобы понять, как далеко ОЗХО продвинулась в расследовании отравления Скрипалей.