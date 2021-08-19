Австрийский "привоз". "Заря" разгромно уступила на выезде "Рапиду" в Лиге Европы

"Заря" с начала первого тайме выглядела немного лучше оппонентов, и могла открывать счет в матче. Но Аллахьяр из убойной позиции отметиться не смог. А в середине тайма луганчане еще и "привезли" гол в свои ворота. На 29-й минуте Шевченко, выйдя за пределы штрафной, неудачно вынес мяч прямо на оппонента. Круглого подхватил Фунтас, перекинул Вернидуба и отправил мяч в незащищенный угол ворот "Зари" - 1:0.

Уже через минуту луганчане могли сравнять. Аллахьяр вошел в штрафную и отпасовал метров на 12 на Кабаева, но выстрел того пришелся прямо во вратаря "Рапида".

Во втором тайме "Заря" существенно добавила, а игроки австрийкого клуба явно подсели. В итоге куча опаснейших моментов в первые 20 минут второй половины от луганчан, но ни Аллахьяр, ни Имереков, ни Громов, ни Шахаб их реализовать не смогли. А затем очередной супер момент упустил Кабаев - он вошел в штрафную, расшатал защитников и пробил из-под ног обороняющихся, но кипер "Рапида" был на месте. А добивание от Фаворова с пары метров заблокировали игроки австрийского клуба.

Казалось, что гол "Зари" назревает, но вновь луганчане пропустили из ничего. Защитник "Рапида" на отбой вынес мяч от своей штрафной после очередной атаки "Зари", Кара в силовой борьбе продавил Имерекова и примерно с линии штрафной послал мяч от штанги в сетку ворот украинцев - 2:0.

Добил "Зарю" за 5 минут до конца Грюль. И вновь игроки украинского клуба сами себе "привезли" этот гол. Жуниньо вблизи своей штрафной потерял мяч, Шик прострелил на Грюля, а тот в касание переправил круглый в сетку с пары метров - 3:0.

Ответный матч состоится 26 августа.