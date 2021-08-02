Австрийская компания заявила о попытках устранения крупных трейдеров с рынка титанового сырья

"В последнее время мы наблюдаем новые и абсолютно безосновательные попытки дискредитации нашей компании в украинских СМИ. Такие нападки мы связываем с попытками устранить с украинского рынка крупных трейдеров, представляющих интересы азиатских потребителей продукции украинского ГМК, а также сделать сырьевой экспорт из Украины менее прозрачным и независимым от коррупции", - заявили в компании.

По словам официальных представителей компании, любые обвинения в их адрес по поводу занижения цены контрактов, работы на российский ОПК и теневых поставок титанового сырья в Крым - не соответствуют действительности и не выдерживают ни малейшей критики.

"Во-первых, компания Stork International GmbH входит в австрийскую группу компаний "Stork Holding GmbH", существующую уже около 30 лет и являющуюся крупнейшим в мире производителем лигатуры для титановой отрасли. Также наша группа является одним из лидеров в производстве специальных сплавов и ферросплавов, торговле минеральным сырьем, химической продукцией, титановыми сплавами, металлургическим горным и энергетическим оборудованием. Наш авторитет и позиции на мировом рынке - несовместимы с любыми видами рискованной и непрозрачной деятельности", - добавили в компании.

Во-вторых, с крупными украинскими индустриальными предприятиями, такими как "Иршанский ГМК", "Вольногорский ГОК", "Запорожский ТМК" и др., Stork International GmbH сотрудничает уже свыше 20 лет, что свидетельствует о добропорядочности и надежности в качестве партнеров, уточнили в пресс-службе.

"В-третьих, как уже неоднократно заявлялось нами ранее - мы не поставляем продукцию на территорию Крыма, не работаем в ОПК России, не являемся фигурантами санкционных и антикоррупционных расследований, к нашей компании нет претензий со стороны украинских или иностранных правоохранительных и судебных органов. Все наши поставки абсолютно легальны и прозрачны, а странами назначения наших грузов являются Китай, Индия и Япония, что легко отследить по номерам грузов на сайтах компаний-перевозчиков. Для этого достаточно указать номер контейнера или коносамента онлайн в поиске по конкретной контейнерной линии и получить подробную информацию о местоположении и порте выгрузки с датами", - отмечается в заявлении.

В-четвертых, эксплуатируемый тезис о том, что титаносодержащее сырье может поставляться из Украины в Крым и РФ "через трейдеров в Китае" - не нуждается в дополнительных комментариях, поскольку является демонстрацией вопиющей некомпетентности в вопросах экономики и географии со стороны авторов подобных материалов.

"В-пятых, единственное что вызывает наше реальное беспокойство, так это то, что при фабриковании подобных информационных "сенсаций", тенденциозно и выборочно используется информация и копии документов хозяйственно-экономической деятельности предприятий, которые являются конфиденциальными и доступ к которым имеют сотрудники украинских правоохранительных органов. Такая позиция отдельных представителей правоохранительных институций дискредитирует Украину и противоречит антикоррупционному курсу нынешней украинской власти", - акцентруют внимание в компании.

Компания Stork International GmbH считает, что экономическая стратегия президента Украины Владимира Зеленского и экспортная программа нового менеджмента ОГХК, основанные на укреплении экономических связей между Украиной и странами Азии, являются стратегически выгодными и экономически безальтернативными.