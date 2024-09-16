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В Австрії через дощі зруйновано дві дамби, деякі населені пункти затопило

Фото: затопило вулицю (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Австрії сильні та тривалі дощі призвели до прориву двох дамб. Як наслідок, затопило низку населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з писанням на ORF.

Зазначається, що найбільше від екстремальних погодних умов постраждала саме Нижня Австрія. Так, внаслідок сильних повеней, під водою опинилися цілі населені пункти. Наразі ситуація з погодою продовжує погіршуватися.

"За повідомленням аварійних служб, прорвало перші дамби, в тому числі в Гадерсдорфі та Поттенбрунні. Населення евакуйовується, допомога подекуди можлива лише з повітря", - повідомляє видання.

До рятувальних робіт в Нижній Австрії залучено близько 10 тисяч співробітників аварійних служб. Вони рятують людей з дахів, відкачують воду з будинків, а також розчищають дороги від дерев, які впали.

Канцлер Австрії Карл Негаммер додав, що на допомогу рятувальникам задіяно понад 2000 військовослужбовців.

"Ситуація залишається серйозною, і ситуація - особливо в Нижній Австрії - надзвичайно складна. Тисячі пожежників та інших екстрених служб борються з повенями. Сили з ліквідації наслідків стихії працюють дуже злагоджено, в тому числі в усіх землях, а австрійські збройні сили вже задіяні у кількості 2400 військовослужбовців", - повідомив він в соцмережі Х (колишній Twitter).

Крім того, ORF пише, що для допомоги задіяно армійські гелікоптери, які скидають мішки з піском для перекриття однієї з прорваних дамб.

Зазначається, що через повені затоплено близько 100 доріг, включаючи федеральні траси та два автобани поблизу Відня - Південний (A2) і Західний (A1). У східному регіоні спостерігаються перебої в роботі громадського транспорту, включно із залізницею. У Відні також частково не працюють дві гілки метро через підтоплення. Влада закликає мешканців уникати необов’язкових поїздок та прогулянок. У кількох школах дозволили учням не відвідувати заняття у понеділок.

За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка.

Повінь у Польщі

Нагадаємо, що через повені також потерпає Польща. Учора, 15 вересня, стало відомо, що через сильні дощі на річці Моравка стався прорив дамби. Унаслідок цього затопило місто Строне-Шльонські.

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