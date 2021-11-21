Австрия завтра закроется для туристов. В том числе из Украины: кого пропустят

"Из-за закрытия отелей, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - пояснили в посольстве.

Пересечь границу смогут украинцы, которые направляются в Австрию по уважительным причинам, а именно:

посещение родственников;

лечение;

семейные обстоятельства;

служебные поездки;

свадьба;

похороны и тому подобное.

Вакцинированные граждане с 22 ноября смогут попасть в Австрию без предварительной регистрации и обязательного карантина. Для этого нужно иметь сертификат, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации, однако вторая доза должна быть сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификаты в "Дие" признаются.

Регистрация и карантин тоже не нужны владельцам сертификата о выздоровлении от COVID-19. Сертификат должен быть оформлен на английском или немецком языках.

Другим украинцам придется проходить обязательных 10 дневный карантин, иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, а также зарегистрировать свое путешествие на сайте - entry.ptc.gv.at.