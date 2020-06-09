Австрия запретит продажу дешевых авиабилетов

Австрийское правительство решило бороться с загрязнением окружающей среды, запретив продавать авиабилеты дешевле 40 евро. Решение приняли в понедельник, 8 июня.

Об этом сообщает агентство DW.

Министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер назвала этот шаг противостоянием "социальному и природоохранному демпингу" (демпинг - продажа товаров ниже рыночных цен, - ред.).

Кроме того, пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояния меньше 350 км, будут должны доплатить еще 30 евро налога.

Останавливаться на этом правительство Австрии не планирует, поскольку в дальнейшем в стране вообще могут запретить короткие перелеты длительностью менее трех часов, при условии, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

Также авиакомпания Austrian Airlines получила в этот день 600 миллионов евро финансовой помощи для преодоления кризиса вследствие пандемии.

Напомним, Евросоюз, который планировал открыть границы с 15 июня, продлил запрет на въезд иностранцев до конца месяца.

Отметим, с 15 июня Украина планировала возобновить международное авиасообщение. Австрия также была в списке стран, которые можно было посетить после ослабления крантина.