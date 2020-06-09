ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Австрия запретит продажу дешевых авиабилетов

Новости » Общество     09.06.2020 - 02:42
Австрия запретит продажу дешевых авиабилетов
Фото: аэропорт (РБК-Украина)

Билеты будут стоить не менее 40 евро

Австрийское правительство решило бороться с загрязнением окружающей среды, запретив продавать авиабилеты дешевле 40 евро. Решение приняли в понедельник, 8 июня.

Об этом сообщает агентство DW.

Министр по вопросам климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер назвала этот шаг противостоянием "социальному и природоохранному демпингу" (демпинг - продажа товаров ниже рыночных цен, - ред.).

Кроме того, пассажиры, которые планируют преодолевать самолетом расстояния меньше 350 км, будут должны доплатить еще 30 евро налога.

Останавливаться на этом правительство Австрии не планирует, поскольку в дальнейшем в стране вообще могут запретить короткие перелеты длительностью менее трех часов, при условии, если существует альтернативный быстрый маршрут поездом.

Также авиакомпания Austrian Airlines получила в этот день 600 миллионов евро финансовой помощи для преодоления кризиса вследствие пандемии.

Напомним, Евросоюз, который планировал открыть границы с 15 июня, продлил запрет на въезд иностранцев до конца месяца.

Отметим, с 15 июня Украина планировала возобновить международное авиасообщение. Австрия также была в списке стран, которые можно было посетить после ослабления крантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Австриялоукостбилеты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь