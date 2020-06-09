Австрія заборонить продаж дешевих авіаквитків

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Квитки коштуватимуть не менше 40 євро

Австрійський уряд вирішив боротися із забрудненням довкілля, заборонивши продавати авіаквитки дешевше 40 євро. Рішення ухвалили в понеділок, 8 червня.

Про це повідомляє агенція DW.

Міністр з питань клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Леоноре Ґевесслер назвала цей крок протистоянням "соціальному та природоохоронному демпінгу" (демпінг - продаж товарів нижче ринкових цін, - ред.).

Крім того, пасажири, які планують долати літаком відстані коротші за 350 км, будуть повинні доплатити ще 30 євро податку.

Зупинятися на цьому уряд Австрії не планує, оскільки надалі в країні взагалі можуть заборонити короткі перельоти, які тривають менше трьох годин, за умови, якщо у залізниці є альтернативний швидкий маршрут.

Також авіакомпанія Austrian Airlines отримала цього дня 600 мільйонів євро фінансової допомоги для подолання кризи внаслідок пандемії.

Нагадаємо, Євросоюз, який планував відкрити кордони з 15 червня, продовжив заборону на в'їзд іноземців до кінця місяця.

Зазначимо, з 15 червня Україна планувала відновити міжнародне авіасполучення. Австрія також була у переліку країн, які можна було відвідати після послаблення крантину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна