Австрія заблокувала 12 пакет санкцій проти РФ, - Reuters

Такий крок підкреслює глибокі економічні зв'язки Австрії з Росією, рішучість банку зберегти свій прибутковий бізнес у цій країні, а також послаблення прагнення Заходу ізолювати Москву.

Раніше в жовтні міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито розкритикував цей чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві, сказала одна людина, обізнана про ці обговорення.

Австрійські чиновники висловлювали своє занепокоєння цим списком у Брюсселі, зокрема на зустрічах чиновників і дипломатів ЄС останніми тижнями, повідомили троє осіб, обізнаних із цим питанням.

Посланці банку також зустрічалися з представниками Національного агентства із запобігання корупції України, яке складає список, щоб обговорити, як виключити групу з нього, повідомили люди, знайомі з питанням. Деякі компанії вже були виключені зі списку, зокрема угорський OTP Bank, що викликало невдоволення австрійських чиновників і самого банку.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що вони не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією, що тривали десятиліттями, вважаючи, що відносини ще можна відновити. Присутність Raiffeisen підкреслює глибину стосунків між Австрією та Росією, які підтримують тісні зв'язки через російські газопроводи та фінанси, а Відень є центром для грошових коштів з Росії та її колишніх радянських сусідів.

Хоча чорний список не має юридичної сили, він посилює суспільний тиск на Raiffeisen з метою змусити його піти з Росії, що, за словами представників банку, він готовий зробити, але цього поки що не сталося.

Що передувало

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС знову не погодили новий пакет санкцій проти Росії, але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка скаржиться на те, що Україна внесла банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

12 пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах боротьби з обходом обмежень і включає заборону на постачання російських алмазів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.