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Интервью

Австрия выступила за направление пограничников ЕС в страны Африки

НовостиПолитика    27.05.2018 - 11:12
Фото: Себастьян Курц (kremlin.ru)
Фото: Себастьян Курц (kremlin.ru)

Курц полагает, что это поможет остановить нелегальную миграцию в Европу

Австрия выступает за направление пограничников Евросоюза в страны Африки, чтобы остановить нелегальную миграцию в Европу. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Новый политический мандат должен позволить Frontex (европейская погранслужба, - ред.) работать в третьих странах с согласия местных властей", - заявил Курц.

По его словам, это позволит положить конец нелегальной миграции в Европу. Кроме того, он отметил, что поддерживает предложение Еврокомиссии увеличить численность Frontex до 10 тыс.  человек, но не согласился с набором нового персонала до конца 2027 года.

"Это слишком поздно, это должно произойти гораздо быстрее, если мы хотим эффективно пресекать нелегальную миграцию", - подчеркнул Курц.   

Напомним, ранее сообщалось, что Черногория планирует построить забор на границе с Албанией из-за беженцев.  

 

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Теги публикации: Австрия, Африка, Себастьян Курц, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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