Австрия выступила за направление пограничников ЕС в страны Африки

Курц полагает, что это поможет остановить нелегальную миграцию в Европу

Австрия выступает за направление пограничников Евросоюза в страны Африки, чтобы остановить нелегальную миграцию в Европу. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Новый политический мандат должен позволить Frontex (европейская погранслужба, - ред.) работать в третьих странах с согласия местных властей", - заявил Курц.

По его словам, это позволит положить конец нелегальной миграции в Европу. Кроме того, он отметил, что поддерживает предложение Еврокомиссии увеличить численность Frontex до 10 тыс. человек, но не согласился с набором нового персонала до конца 2027 года.

"Это слишком поздно, это должно произойти гораздо быстрее, если мы хотим эффективно пресекать нелегальную миграцию", - подчеркнул Курц.

Напомним, ранее сообщалось, что Черногория планирует построить забор на границе с Албанией из-за беженцев.