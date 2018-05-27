Австрія виступила за направлення прикордонників ЄС до країн Африки

Курц вважає, що це допоможе зупинити нелегальну міграцію в Європу

Австрія виступає за направлення прикордонників Євросоюзу до країн Африки, щоб зупинити нелегальну міграцію до Європи. Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag, заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

"Новий політичний мандат повинен дозволити Frontex (європейська прикордонна служба, - ред.) працювати в третіх країнах за згодою місцевої влади", - заявив Курц.

За його словами, це дозволить покласти край нелегальній міграції до Європи. Крім того, він зазначив, що підтримує пропозицію Єврокомісії збільшити чисельність Frontex до 10 тис. осіб, але не погодився з набором нового персоналу до кінця 2027 року.

"Це занадто пізно, це має відбутися набагато швидше, якщо ми хочемо ефективно припиняти нелегальну міграцію", - підкреслив Курц.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорногорія планує побудувати паркан на кордоні з Албанією через біженців.