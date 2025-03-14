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Австрія виділить Україні 7 млн євро на розмінування та доставку зерна

Фото: міністр закордонних справ Австрії Майнль-Райзінгер (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Австрія виділить Україні 5 млн євро на розмінування сільгоспземель та 2 млн євро на доставку зерна за програмою Grain from Ukraine.

Про це заявила міністр закордонних страв Австрії Беате Майнль-Райзінгер під час візиту до Києва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.

За її словами, Австрія виділить 5 млн євро на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських угідь та 2 млн євро на доставку українського зерна до країн Близького Сходу, які його потребують.

"Для Майнл-Райзінгер поїздка до Києва - перша справжня поїздка за кордон на її новій посаді, оскільки Брюссель, який вона відвідала минулого тижня, насправді не є для неї візитом в іншу країну", - пише видання.

Одразу після прибуття до Києва глава МЗС Австрії разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою поклали квіти до стіни пам’яті загиблим українським військовим. 

У програмі візиту Майнль-Райзінгер - зустріч з українським керівництвом, зокрема, з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Допомога Україні від Австрії

Варто зазначити, що Австрія засудила російське вторгнення в Україну, але не передає Києву військову допомогу через свій нейтралітет. При цьому країна активно допомагає в гуманітарній сфері.

Зокрема, у травні 2024 року Австрія вирішила створити спеціальний фонд на 500 млн євро з метою підтримки експорту та інвестицій в Україну.

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