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Австрія розглядає кілька варіантів, як допомогти Україні з розмінуванням, - МЗС

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Понеділок 22 травня 2023 22:43
Австрія розглядає кілька варіантів, як допомогти Україні з розмінуванням, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Александер Шалленберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія вже допомагає з розмінуванням в Україні в рамках ОБСЄ і планує продовжувати це робити далі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Александера Шалленберга, яку приводить PULS 24.

"Ми вже допомагаємо у розмінуванні в рамках ОБСЄ. Наразі ми розглядаємо подальші ініціативи щодо того, як ми можемо допомогти нашим українським друзям у розмінуванні", - йдеться у заяві.

За його словами, мова йде про фінансову допомогу та пожертвування у натуральній формі.

Міністр закордонних справ визнає, що дебати всередині країни щодо допомоги у розмінуванні України розгорілися.

"Жодна європейська держава не має своїх солдатів в Україні. Але річ не в цьому, ми допомагатимемо з розмінуванням, ми це вже робимо", - додав Шалленберг.

Розмінування України

Через регулярні російські обстріли значна територія України забруднена вибухонебезпечними предметами. Також велика кількість мін і снарядів знаходиться на деокупованих територіях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Країна також планує створити коаліцію держав для допомоги у цій сфері.

РБК-Україна повідомляло, що з початку повномасштабної війни українські вибухотехніки знешкодили 400 тисяч снарядів росіян.

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