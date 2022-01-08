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Австрия призвала Казахстан обеспечить свободу собраний

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Суббота 08 января 2022 02:08
Австрия призвала Казахстан обеспечить свободу собраний Фото: министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (flickr.com/minoritenplatz8)
Автор: Анна Полисученко

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призывает все стороны в Казахстане сдерживаться от дальнейшего насилия. Также он призвал Казахстан обеспечить ненасильственные мирные собрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tвиттер Шалленберга.

"Я призываю все стороны в Казахстане действовать сдержанно и воздерживаться от дальнейшего насилия. Право на мирные собрания должно всегда уважаться", - заявил глава МИД Австрии.

Он добавил, что демонстрации "должны оставаться ненасильственными".

Напомним, что на всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения из-за массовых протестов.

Ранее мы писали, что в Казахстане в ходе "зачистки" задержали до 4000 человек.

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