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Австрия планирует ввести очередной локдаун после Рождества

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Австрии планирует ввести уже третий локдаун с начала пандемии. Ограничения хотят усилить после Рождества и до 18 января.

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Об этом сообщает Austria Presse Agentur.

В частности, в Австрии планируют запретить всю розничную торговлю, кроме продуктовых магазинов и аптек. Также хотят восстановить запрет на свободное передвижение. Эти ограничения продлятся до 18 января. Школы возобновят работу 7 января, однако до 18 января обучение будет проходить онлайн.

При этом 16-17 января в Австрии планируют провести массовое тестирования для населения. В случае, если результат тестирования будет положительным, человек останется на самоизоляции еще на неделю.

Вопрос введения локдауна в стране будет обсуждаться сегодня, 18 декабря, во время совещания между правительством и федеральными штатами.

Напомним, в начале декабря в Австрии заявили о постепенном снятии ограничений. При этом канцлер страны Себастьян Курц заявил, что к нормальной жизни получится вернуться не раньше чем через полгода.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале декабря Австрия начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

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