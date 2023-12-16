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Австрія після саміту ЄС продовжує блокувати санкції проти Росії, - ЗМІ

Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Австрія після саміту ЄС, який відбувся 14 і 15 грудня, продовжує блокувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на EU Observer.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер, відповідаючи на запитання преси про російські санкції, заявив, що "вітає" комюніке саміту ЄС.

Але теплі слова створили хибне враження, бо в п'ятницю вранці Нехаммер наклав вето на санкції, які ще не були ухвалені юридично.

"Вони наклали резерв для вивчення, який може бути знятий у понеділок або на початку наступного тижня. Висновки саміту ЄС - це політичні заяви, а не юридично зобов'язуючі рішення", - повідомило джерело видання.

"Резерв для вивчення" - це коли керівництво країни просить додатковий час, щоб вивчити юридичний дрібний шрифт, перш ніж підписувати рішення ЄС. Але це також вводить в оману, тому що Відень насправді нічого не вивчає.

Натомість австрійський уряд проводить переговори з Україною цими вихідними в останній спробі змусити Київ виключити австрійський Raiffeisen Bank з реєстру спонсорів війни.

"Мені сумно бачити, як на одну чашу терезів кладуть життя українців, а на іншу - комерційні інтереси австрійського банку в Росії", - сказав один з українських співрозмовників видання.

12 пакет санкцій проти РФ

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив про те, що посли ЄС не змогли погодити новий пакет санкцій проти Росії, але цього разу не через Угорщину.

Цьому перешкоджала Австрія, яка вимагає від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Новий пакет санкцій проти Росії більшою мірою зосереджений на заходах боротьби з обходом обмежень і включає заборону на постачання російських алмазів.

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