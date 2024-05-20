Австрія передасть 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

"Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні", - заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

"На тлі російських зусиль по руйнуванню енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією", - сказав Химинець.

Гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.