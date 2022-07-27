ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Австрия отобрала у "Газпрома" свое крупнейшее газохранилище

Новина українською →
Украина, Среда 27 июля 2022 17:56
Австрия отобрала у "Газпрома" свое крупнейшее газохранилище Фото: Австрия забарала у Газпрома свое крупнейшее газохранилище (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Австрия начала процесс вывода российской энергетической компании "Газпром" из ее крупного газового хранилища в Зальцбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kroner Zeitung.

Решение забрать у "Газпрома" хранилище "Гайдах" австрийское правительство приняло в связи с нехваткой "голубого топлива". Законодательство Австрии позволяет использовать все хранилища на территории страны в случае нехватки газа, тогда как российская компания держала "Гайдах" пустым.

Как сообщила во вторник министр защиты климата Австрии Леоноре Ґевесслер, RAG Austria AG уже начал бронировать мощности газохранилища, а заполнять его начнет с 1 августа.

"Заполненные газохранилища являются нашей страховкой на грядущую зиму. Поэтому прежде всего важно, чтобы все хранилища в Австрии были заполнены", – отметила она.

В свою очередь председатель RAG Austria AG Маркус Миттереггер согласился с министром, заявив, что сейчас становится очевидным, насколько фундаментальным является хранение энергии для безопасного поставки энергии в течение года в Австрии и Центральной Европе.

"Большие объемы и сезонное хранение в наших подземных хранилищах являются важным элементом обеспечения этого сегодня и завтра", - сказал Миттереггер.

Напомним, газовое хранилище "Гайдах" хотят передать другому поставщику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Газпром Австрия
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин