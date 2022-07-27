Австрия отобрала у "Газпрома" свое крупнейшее газохранилище

Австрия начала процесс вывода российской энергетической компании "Газпром" из ее крупного газового хранилища в Зальцбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kroner Zeitung .

Решение забрать у "Газпрома" хранилище "Гайдах" австрийское правительство приняло в связи с нехваткой "голубого топлива". Законодательство Австрии позволяет использовать все хранилища на территории страны в случае нехватки газа, тогда как российская компания держала "Гайдах" пустым.

Как сообщила во вторник министр защиты климата Австрии Леоноре Ґевесслер, RAG Austria AG уже начал бронировать мощности газохранилища, а заполнять его начнет с 1 августа.

"Заполненные газохранилища являются нашей страховкой на грядущую зиму. Поэтому прежде всего важно, чтобы все хранилища в Австрии были заполнены", – отметила она.

В свою очередь председатель RAG Austria AG Маркус Миттереггер согласился с министром, заявив, что сейчас становится очевидным, насколько фундаментальным является хранение энергии для безопасного поставки энергии в течение года в Австрии и Центральной Европе.

"Большие объемы и сезонное хранение в наших подземных хранилищах являются важным элементом обеспечения этого сегодня и завтра", - сказал Миттереггер.